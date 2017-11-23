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Политика

Экс-претендент на пост сити-менеджера Пскова о своей дисквалификации: Бодаться не буду

Депутат Псковской городской Думы, секретарь Псковского горкома КПРФ Сергей Федоров заявил, что не согласен с решением комиссии, отстранившей его от участия в конкурсе по определению кандидатуры главы администрации Пскова, однако опротестовывать его не будет. Об этом он заявил в комментарии Псковскому агентству информации.

По словам Сергея Федорова, комиссия отстранила его из-за недостаточно опыта руководящей работы. Однако, заверил коммунист, «это не так». «Когда я уводился из налоговой полиции и открыл собственное дело, я работал руководителем станции техобслуживания. Пусть небольшой, но коллектив под моим руководством был», - пояснил он. «Члены комиссии сказали, что я не отчислял средства в пенсионный фонд. Но простите, - это не их дело!» - заявил Сергей Федоров».

«Но раз комиссия это решила, бодаться я не буду. Тем более у нас есть неплохой кандидат, Александр Братчиков, – я лично буду его поддерживать», - резюмировал депутат от КПРФ. 

Напомним, сегодня, 23 ноября, члены конкурсной комиссии по определению кандидатур на пост сити-менеджера провели собеседования с заявителями. Однако кандидаты Сергей Федоров и Сергей Лавриненко были признаны комиссией несоответствующими квалификационным требованиям.

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