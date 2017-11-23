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Экономика

Ещё 10 компаний хотят стать резидентами псковского «Моглино»

«В «Моглино» сейчас 9 резидентов, но при этом у нас в портфеле есть ещё 10 компаний», - сказала генеральный директор особой экономической зоны «Моглино», расположенной в Псковском районе,  Ольгой Торбич в эфире проекта ПАИ-live 23 ноября.

Она отметила, что на представление новых резидентов потребуется какое-то время.   «Мы внимательно подходим к рассмотрению бизнес-планов, иногда приходится дорабатывать их совместно с компаниями, если он слабый», - сказала Ольга Торбич.

По её словам, псковской экономической зоной интересовалась компания «Икея», её представители приезжали в «Моглино» для знакомства с условиями. «Нами активно интересуется дорожная отрасль, коммунальная и строительная сфера», - добавила Ольга Торбич.

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