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Экономика

Ольга Торбич рассказала о новых резидентах «Моглино»

Генеральный директор управляющей компании особой экономической зоны «Моглино» Ольга Торбич в прямом эфире проекта ПАИ-live рассказала о новых резидентах, готовых начать работу на территории ОЭЗ.

«Компания «Псков Фарма» планирует производство лекарственных субстанций. Его запустят к 2020 году: понадобится порядка двух лет на строительство и оборудование и порядка полутора лет на запуск», - пояснила она.

Еще один новый резидент –«Псковкабель». «Компания расширяет горизонты, выходит на рынок ЕС, поэтому им понадобились новые площади для производства на экспорт.Территорию ОЭЗ позволяет очень выгодно производить продукцию на экспорт. Они рассчитали экономику и приняли такое решение», - рассказала Ольга Торбич.

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