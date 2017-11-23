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Общество

Концерт, посвященный Дню матери, состоится в Пскове 26 ноября

26 ноября в 14:00 в Пскове в концертном зале Дома офицеров (улица Комдива Кирсанова, 5) состоится праздничная концертная программа, посвященная Дню матери. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В программе праздничного концерта «Нашим мамам дорогим, мы спасибо говорим» запланированы выступление театра танца «Русские узоры», народного самодеятельного коллектива «Псковские кружева», театральной студии «Все звезды». Кроме того, соло на саксофоне исполнит Роман Константинов, а песню о маме - Вячеслав Рахман.

Вход свободный. Телефон для справок: 8 (8112) 57-74-36.

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