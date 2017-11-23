30 ноября состоится официальное открытие завода финской компании в «Моглино»

15:26, 23 ноября 2017, ПАИ

30 ноября состоится официальное открытие на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Моглино» завода финской компании «Нор-маали» по производству лакокрасочной продукции. Об этом сегодня, 23 ноября, в прямом эфире проекта ПАИ-live рассказала генеральный директор управляющей компании ОЭЗ Ольга Торбич.

По ее словам, на предприятии полностью соблюдена защитная зона в соответствии с классом опасности производства.

Отметим, «Нор-маали» - группа компаний, выпускающих высококачественные лакокрасочные материалы с головным предприятием в Финляндии.