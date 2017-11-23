Глава администрации Пскова будет выбран из семи участников конкурса на должность сити-менеджера

15:54, 23 ноября 2017, ПАИ

Сегодня, 23 ноября, завершился конкурс на замещение должности главы администрации Пскова. Он прошел в два этапа. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, сити-менеджер города будет выбран из семи участников конкурса.

В ходе заочного этапа членами комиссии был изучен предоставленный кандидатами пакет документов на предмет соответствия требованиям, предъявляемым к должности главы администрации. По результатам рассмотрения из-за несоответствия квалификационным требованиям с участия в конкурсе были сняты два кандидата - Сергей Лавриненко и Сергей Федоров.

На очном этапе претенденты в ходе собеседования рассказали о программе, с которой собираются работать. Согласно заявленным критериям конкурсная комиссия, выслушав каждого кандидата, выставила участникам баллы. Именно на данном этапе один из кандидатов, Дмитрий Таратынов, снял свою кандидатуру по собственному желанию «в пользу кандидата Александра Братчикова», написав заявление.

Председатель конкурсной комиссии, глава Пскова Иван Цецерский огласил результаты и итоговое количество баллов, полученных каждым из претендентов на пост сити-менеджера города Пскова. «На сегодняшний день по оценке комиссии фаворитом является Александр Братчиков, который набрал наибольшее число баллов (29). Александр Николаевич наиболее полно представил программу действий и развития муниципалитета. Комиссия дала ему дополнительных пару минут, чтобы он донес тактику деятельности в возможном качестве сити-менеджера», - отметил глава Пскова.

Председатель конкурсной комиссии Иван Цецерский также сказал, что в тройку сильнейших по итогам собеседования вошли Валерий Лесников (17 баллов) и Вадим Петрухин (14 баллов).

Остальные претенденты набрали меньшее количество баллов: Виктор Яшин - 12, Иван Мешков - 10, Андрей Яковлев - 7, Андрей Горюнов - 6. Все кандидаты, вне зависимости от количества набранных баллов, будут представляться депутатам Псковской городской Думы на очередной сессии для принятия окончательного решения путем тайного голосования.

После оглашения результатов у участников конкурса вопросов к комиссии не возникло.

Напомним, что первоначально на конкурс главы администрации Пскова подали документы 10 человек: Александр Братчиков, Сергей Лавриненко, Иван Мешков, Вадим Петрухин, Андрей Яковлев, Андрей Горюнов, Виктор Яшин, Валерий Лесников, Сергей Федоров, Дмитрий Таратынов.