К концу года «Сибирский гостинец» начнёт производство в псковском «Моглино»

15:36, 23 ноября 2017, ПАИ

Открытие завода компании «Сибирский гостинец» находит в графике: к концу года завершатся подготовительные процессы и начнётся производство. Об этом сообщила генеральный директор особой экономической зоны «Моглино», расположенной в Псковском районе, Ольгой Торбич в эфире проекта ПАИ-live 23 ноября.

По её словам, в 2019 году состоится запуск производства замороженных ягод и фруктов. Бизнес-план компании «BioniQ» уже прошёл наблюдательный совет.

«Это существующая компания, они уже выращивают ягоды, причем это происходит у нас в Бежаницком районе. Шансы на развитие у них благополучные. Мы заинтересованы в том, чтобы была использована сеть облпотребсоюза для закупа дикоросов у населения. Работа непростая, на это потребуется время. Понятно, что пока будут везти сырье и из-за границы», - рассказала Ольга Торбич.