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«Моглино» и ПсковГУ разрабатывают «дорожную карту» по взаимодействию

«Сейчас пишем дорожную карту для взаимодействия с ПсковГУ. В частности, по набору на производство «Псков Фарма», - в прямом эфире проекта ПАИ-live рассказала генеральный директор управляющей компании ОЭЗ «Моглино» Ольга Торбич. «Будем с инвестором отбирать резюме. У нас есть медучилище - будем брать его за основу», - добавила она.

По ее словам, «пока с набором персонала наши резиденты справляются без нас. Это естественный процесс вопрос о нехватке персонала не стоит, есть вопрос дообучения».

Даже для управляющей компании «Моглино» мы ищем дополнительных специалистов, потому что расширяемся», - рассказала Ольга Торбич.

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