0
17:04
КПРФ поддержит кандидатуру Александра Братчикова на пост сити-менеджера Пскова
09:41
Михаил Ведерников вошел в группу «Отлично» в рейтинге губернаторов от Центра развития региональной политики
15:43
Справедливороссы не дали выступить главе избиркома Псковской области на митинге «За честные выборы»
10:57
Михаил Ведерников и глава ФНС России обсудили вопросы налоговой политики Псковской области
15:14
Поддержать кандидатуру Александра Братчикова для назначения сити-менеджером Пскова призвал городских депутатов Александр Васильев
14:11
Псковский омбудсмен не увидел в гдовских выборах «борьбы и споров между идеологическими программами партий»
18:55
Глава Пскова сделал Калашникову два предложения о дальнейшем трудоустройстве
Еще новости
Политика

Фракция «Единой России» сформирована в Собрании депутатов Бежаницкого района

Фракция «Единой России» зарегистрирована в Собрании депутатов Бежаницкого района шестого созыва. В неё вошли 10 представителей партии, избранных 10 сентября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе псковского регионального отделения партии.

Решение по этому вопросу принято на сессии 22 ноября. Открыл заседание глава Бежаницкого района Сергей Михеев, который отметил, что главной целью состоявшихся в сентябре выборов было формирование дееспособных, инициативных, ответственных перед избирателями органов власти. Он поздравил народных избранников и вручил удостоверение председателю Собрания Алексею Курову.

Алексей Куров вручил удостоверения своим коллегам и рассказал о задачах, которые стоят сегодня перед новым депутатским корпусом. «Важно добросовестно выполнять наказы избирателей и совместно с органами исполнительной власти сделать все возможное для повышения уровня жизни наших граждан», - резюмировал он.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

КПРФ поддержит кандидатуру Александра Братчикова на пост сити-менеджера Пскова
23 ноября 2017
КПРФ поддержит кандидатуру Александра Братчикова на пост сити-менеджера Пскова 4
Михаил Ведерников вошел в группу «Отлично» в рейтинге губернаторов от Центра развития региональной политики
22 ноября 2017
Михаил Ведерников вошел в группу «Отлично» в рейтинге губернаторов от Центра развития региональной политики
Справедливороссы не дали выступить главе избиркома Псковской области на митинге «За честные выборы»
20 ноября 2017
Справедливороссы не дали выступить главе избиркома Псковской области на митинге «За честные выборы» 7
Михаил Ведерников и глава ФНС России обсудили вопросы налоговой политики Псковской области
19 ноября 2017
Михаил Ведерников и глава ФНС России обсудили вопросы налоговой политики Псковской области 2
Поддержать кандидатуру Александра Братчикова для назначения сити-менеджером Пскова призвал городских депутатов Александр Васильев
17 ноября 2017
Поддержать кандидатуру Александра Братчикова для назначения сити-менеджером Пскова призвал городских депутатов Александр Васильев 4
Псковский омбудсмен не увидел в гдовских выборах «борьбы и споров между идеологическими программами партий»
17 ноября 2017
Псковский омбудсмен не увидел в гдовских выборах «борьбы и споров между идеологическими программами партий» 1
Глава Пскова сделал Калашникову два предложения о дальнейшем трудоустройстве
16 ноября 2017
Глава Пскова сделал Калашникову два предложения о дальнейшем трудоустройстве 12
Цецерский публично обозначил фаворита на конкурсе по выбору нового сити-менеджера Пскова
16 ноября 2017
Цецерский публично обозначил фаворита на конкурсе по выбору нового сити-менеджера Пскова 5

Идет загрузка...