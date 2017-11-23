Фракция «Единой России» сформирована в Собрании депутатов Бежаницкого района

17:58, 23 ноября 2017, ПАИ

Фракция «Единой России» зарегистрирована в Собрании депутатов Бежаницкого района шестого созыва. В неё вошли 10 представителей партии, избранных 10 сентября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе псковского регионального отделения партии.

Решение по этому вопросу принято на сессии 22 ноября. Открыл заседание глава Бежаницкого района Сергей Михеев, который отметил, что главной целью состоявшихся в сентябре выборов было формирование дееспособных, инициативных, ответственных перед избирателями органов власти. Он поздравил народных избранников и вручил удостоверение председателю Собрания Алексею Курову.

Алексей Куров вручил удостоверения своим коллегам и рассказал о задачах, которые стоят сегодня перед новым депутатским корпусом. «Важно добросовестно выполнять наказы избирателей и совместно с органами исполнительной власти сделать все возможное для повышения уровня жизни наших граждан», - резюмировал он.