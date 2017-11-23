К 2026 году ОЭЗ «Моглино» должна привлечь инвестиций на 26 млрд
«Нам для достижения результата необходимо 13 млрд [рублей инвестиций привлечь] к 2026 году», - в прямом эфире проекта ПАИ-live рассказала генеральный директор управляющей компании ОЭЗ «Моглино» Ольга Торбич.
«Есть пороговый ценз на размер инвестиций для вхождения в «Моглино» в обмен на предоставляемые в особой экономической зоне привилегии и льготы. У нас есть планы по развитию, перспективы. Мы ответственны перед Минэкономразвития», - пояснила она.