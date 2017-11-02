Судьба резидента: ПАИ-live c Ольгой Торбич (ВИДЕО)
Сегодня гостем прямого эфира проекта ПАИ-live стала генеральный директор управляющей компании особой экономической зоны «Моглино» Ольга Торбич.
В эксклюзивном интервью ПАИ она рассказала о новых резидентах «Моглино», о дате начала производства в ОЭЗ лекарства от рака под брендом «ПсковФарма», объяснила, из-за чего в Псков не пришла IKEA, почему индийской фармацевтической компании придется полтора года работать «вхолостую» и что «Моглино» не поделило с Тольятти.