Инвестиционный потенциал псковского «Моглино» представили датскому бизнесу

17:25, 23 ноября 2017, ПАИ

Делегация Псковской области приняла участие в российско-датском бизнес-форуме, который прошел в Копенгагене (Дания) на территории торгового представительства РФ в Королевстве Дания. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В состав делегации вошли генеральный директор Агентства инвестиционного развития Псковской области Юрий Подобед и специалист по маркетингу особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино» Наталья Михайлова.

В рамках форума датским коллегам и представителям компаний сферы сельского хозяйства, промышленного производства и пищевой промышленности представили инвестиционный потенциал ОЭЗ «Моглино».

Юрий Подобед принял участие в переговорах с представителями бизнес-структур Дании на предмет вовлечения иностранных инвестиций в экономику Псковской области.

Напомним, особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Моглино» создана на территории Псковского района Псковской области в июле 2012 года в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации. На сегодняшний день в «Моглино» зарегистрировано 6 резидентов. 30 ноября состоится официальное открытие первого производства — лакокрасочного завода финской компании Nor-Maali.