Чемпионат по скоростной сборке компьютера пройдет 25 ноября в Пскове

18:27, 23 ноября 2017, ПАИ

25 ноября в 12:00 в Пскове в Центре науки и спорта «БезПредела» торгово-развлекательного парка «Простория» пройдет Чемпионат по сборке компьютера на скорость. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Совета по молодежной политике Пскова.

По словам организаторов, все желающие смогут бесплатно принять участие в соревновании. Победителя ждет специальный приз: мини-ПК.

Кроме того, в рамках мероприятия любители киберспорта поборются за первенство в дисциплинах: Counter-Strike:GO, DOTA2, FIFA-18. Победителей и участников турнира ждут призы.

Мероприятие проходит при поддержке Совета по молодежной политике города Пскова при главе муниципального образования «Город Псков».