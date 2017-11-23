Семья Зоновых из Псковской области отправилась в Москву за наградой

17:28, 23 ноября 2017, ПАИ

Многодетная семья Зоновых из Опочецкого района Псковской области отправилась в Москву за наградой конкурса «Семья года», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона со ссылкой на Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области.

Зоновы стали победителями Второго всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Семья — хранитель традиций». В торжественных мероприятиях по итогам года, которые пройдут с 23 по 25 ноября, также примут участие 84 семьи-лауреата конкурса из разных уголков России.

Для лучших семей страны организаторы — Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации и органы исполнительной власти регионов — подготовили обширную праздничную программу с фотосессиями. Кроме того, победители оставят памятные записи в гигантской «Книге семейной мудрости».

Закрытие праздника и вручение наград состоится 24 ноября на сцене концертного зала «Измайлово». В торжественной церемонии планируется участие председателя оргкомитета, члена Совета Федерации Зинаиды Драгункиной, министра труда и социальной защиты Максима Топилина, председателя правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации Марины Гордеевой, а также мэра Москвы Сергея Собянина, Уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой и других государственных и общественных деятелей.

Валерий и Татьяна Зоновы вместе уже 26 лет. У них три дочери и два внука. На протяжении многих лет семья изучает, поддерживает и пропагандирует традиции национальной славянской культуры, занимается поддержанием обычаев и сохранением истории своего рода.

Напомним, всероссийский конкурс «Семья года» проводится по пяти номинациям: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья России», «Семья — хранитель традиций». Его цель — пропаганда и повышение общественного престижа семейного образа жизни, ценностей семьи и ответственного родительства, содействия распространению положительного опыта социально-ответственных семей, семейных династий, ведущих здоровый образ жизни, развивающих увлечения и таланты; членов семьи, активно участвующих в жизни местного сообщества, региона, страны. В этом году всероссийский конкурс собрал 322 семьи из более чем 80 регионов страны.