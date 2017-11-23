Ольга Торбич: «Сарафанное радио» помогает в продвижении ОЭЗ «Моглино»

16:42, 23 ноября 2017, ПАИ

Эффективным инструментом продвижения «Моглино» являются «сарафанное радио» и личные контакты, рассказала генеральный директор особой экономической зоны, расположенной в Псковском районе, Ольгой Торбич в эфире проекта ПАИ-live 23 ноября.

Она отметила, что из всех существующих механизмов для продвижения ОЭС были выбраны 3-4, которые «выстреливают». Большую роль, по словам Ольги Торбич, играют сайт «Моглино» и обратная связь на разных форумах, которые посещают инвесторы, чтобы познакомиться с площадками.

Также гостья эфира отметила, что изначально списки потенциальных инвесторов, а эти базы данных являются платными, псковичам предоставляла Консалтинговая компания из Сингапура. «Мы потом звонили, писали», - пояснила она и добавила, что руководство «Моглино» ищет инвесторов своими силами.

Ольга Торбич рассказала, что только три компании обратились в «Моглино» сами, найдя его на карте особых экономических зон.