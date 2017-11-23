Автобусную остановку обязала установить прокуратура в одной из деревень Невельского района

18:17, 23 ноября 2017, ПАИ

Невельская межрайонная прокуратура по жалобе гражданина обязала власти района установить в деревне Колки автобусную остановку. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Невельского района.

Местный житель сообщил в прокуратуру, что автобусная остановка нужна для жителей деревни и для детей, добирающихся на автобусах до школы и обратно.

В ходе проверки было установлено, что через деревню Колки по муниципальному маршруту следует общественный транспорт, при этом в населенном пункте отсутствует остановка. Фактически жители и дети ожидают транспорт на деревянной скамейке, независимо от погодных условий.

Согласно требованиям законодательства, остановочный пункт состоит из остановочной и посадочной площадки, заездного «кармана», автопавильона, дорожных знаков и других элементов. Обязанность благоустроить остановочный пункт возложена на собственника дороги.

В целях устранения выявленных нарушений, защиты прав граждан и детей на благоприятные условия для предоставления транспортных услуг Невельский межрайонный прокурор в адрес главы администрации Невельского района внес представление. Прокуратура поставила на контроль вопрос о фактическом устранении допущенных нарушений.