61-летний пскович осуждён за попытку дать взятку сотруднику погрануправления

17:35, 23 ноября 2017, ПАИ

61-летний пскович осуждён за попытку дать взятку сотруднику Пограничного управления ФСБ России по Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Невельской межрайонной прокуратуры.

В Усвятском районе мужчина пытался передать 20 тысяч рублей взамен на пропуск незаконно перемещаемого товара через границу Российской Федерации без проведения досмотра и проверки соответствующих документов. Однако пенсионер не смог довести преступный умысел до конца, поскольку сотрудник Пограничного управления отказался принимать взятку. К тому же он задержал незаконно перемещаемый товар.

Приговором Невельского районного суда мужчина признан виновным в совершении преступления. С учётом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде штрафа в размере 120 тысяч рублей.

В настоящее время приговор не вступил в законную силу.