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Общество

Очередной альманах «Мисс Псков-2017» покажут сегодня на РЕН-ТВ

Сегодня, 23 ноября, в 19:00 на телеканале «РЕН-ТВ Псков» выйдет очередная серия видеоверсии конкурса красоты «Мисс Псков-2017». Об этом Псковскому агентству информации сообщил директор конкурса Николай Королев.

«В этой программе зрители увидят новые сюжеты о закулисной жизни участниц конкурса красоты. Сюжеты будут посвящены посещению SPA-центра, отчету о большом конкурсе талантов, новой фотосессии и, конечно же, самым яркими моментам pre-party», - рассказал Николай Королев.

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