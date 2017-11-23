Очередной альманах «Мисс Псков-2017» покажут сегодня на РЕН-ТВ
Сегодня, 23 ноября, в 19:00 на телеканале «РЕН-ТВ Псков» выйдет очередная серия видеоверсии конкурса красоты «Мисс Псков-2017». Об этом Псковскому агентству информации сообщил директор конкурса Николай Королев.
«В этой программе зрители увидят новые сюжеты о закулисной жизни участниц конкурса красоты. Сюжеты будут посвящены посещению SPA-центра, отчету о большом конкурсе талантов, новой фотосессии и, конечно же, самым яркими моментам pre-party», - рассказал Николай Королев.