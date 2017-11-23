КПРФ поддержит кандидатуру Александра Братчикова на пост сити-менеджера Пскова

17:04, 23 ноября 2017, ПАИ

Региональное и псковское отделения КПРФ поддержат кандидатуру Александра Братчикова на пост сити-менеджера Пскова. Об этом в комментарии Псковскому агентству информации сообщил первый секретарь Псковского обкома компартии Петр Алексеенко.

По его словам, коммунистов не смущает тот факт, что Александр Братчиков является членом «Единой России». «Здесь мы болеем за город. Из всех кандидатур он проявил себя лучше других: как хозяйственник, руководитель предприятия», - заявил лидер КПРФ. «Я его заместитель в комитете по АПК Псковского областного Собрания, и давно наблюдаю за ним», - пояснил Петр Алексеенко.

Тот факт же, что Александра Братчикова поддерживает врио губернатора, по мнению первого секретаря псковского обкома компартии также является положительным: «Значит, легче будет работать. Да и губернатор не станет абы кого поддерживать».

Напомним, от КПРФ в конкурсе по определению кандидатуры на пост сити-менеджера Пскова участвовал секретарь горкома партии Сергей Федоров, однако он был дисквалифицирован конкурсной комиссией. Впрочем, в комментарии ПАИ Сергей Федоров также заявил, что поддержит кандидатуру Александра Братчикова.