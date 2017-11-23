Александр Козловский: Запуск ОЭЗ «Моглино» станет импульсом к развитию промышленного производства региона

18:10, 23 ноября 2017, ПАИ

«ОЭЗ «Моглино» было призвано стать драйвером экономического развития производства, и сегодня мы видим, что определенный отрезок пути к этой цели пройден», — сказал депутат Государственной думы Александр Козловский, комментируя предстоящее открытие нового завода «Нор-Маали» и появление новых резидентов в особой экономической зоне. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

«За счет активной позиции региональных властей и самих предприятий в течение последних десяти лет Псковская область демонстрирует устойчивую положительную динамику в части промышленного производства, — отметил парламентарий. —Впервые за много лет стало уделяться внимание развитию промышленности и на федеральном, и на региональном уровне. Результаты мы видим: создан электротехнический кластер, который уже принес реальную отдачу в виде налогов и новых рабочих мест. В «Моглино» заключены соглашения с резидентами, которые будут заниматься производством коммунального оборудования, пищевых ингредиентов, штукатурно-малярного инструмента, технического текстиля и лакокрасочных материалов. Объем инвестиций по этим проектам составляет несколько миллиардов рублей, предполагается создание около тысячи рабочих мест. Для Псковской области это уже весомый результат, а ведь в ближайшее время ожидается подписание еще трех новых соглашений с производителями лекарственных препаратов, кабельной и пищевой продукции».

«Будет развиваться промышленность — будут деньги в бюджете на развитие социальной сферы. Экономику региона необходимо поднимать именно через производство, — подчеркнул Александр Козловский. — Я десять лет руководил великолукским заводом электротехнического оборудования, вместе руководством области, Ассоциацией кластеров и технопарков, благодаря помощи Минпромторга нам удалось создать псковский электротехнический кластер. Он существует чуть более года, но за это время благодаря командной работе созданы новые проекты, одним из основных результатов деятельности кластера стал рост хозяйственной самостоятельности от иностранных комплектующих, то есть реализация политики импортозамещения. Большинство предприятий кластера располагаются в Великих Луках, но развитие особой экономической зоны «Моглино» позволит приблизить промышленный потенциал Пскова к великолукскому».