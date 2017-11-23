Псковская область отмечена дипломом за участие в рейтинге регионов по показателям соцответственности в туризме

18:23, 23 ноября 2017, ПАИ

Псковская область отмечена дипломом за участие в рейтинге регионов по показателям социальной ответственности в туризме на Первом Международном фото- и видеоконкурсе «Путешествуя — помогай», финал которого состоялся 22 ноября в Москве. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Конкурс проводился в целях популяризации нового явления для России — социально-ответственного туризма (СОТ) по инициативе Международного центра ответственного туризма. Задача конкурса — побудить путешественников внести свой личный вклад в развитие регионов, показать достойные подражания примеры, через искусство фотографии пропагандировать принципы бережного отношения к окружающей природе, объектам культурного наследия и туристическим достопримечательностям.

Псковская область участвовала в 2 номинациях. В номинации «Говорящий сувенир» (фото, показывающее рождение русского сувенира — визитной карточки региона) была представлена фотография псковского сувенира — Изборский пряник (мастерская Татьяны Мусатовой), которая и стала победителем. Для номинации «Профессии, которые помогают нам путешествовать» (фото людей за своим любимым делом, которое приносит реальную пользу развитию региона) фотографию подготовил Полистовский заповедник.

«Псковская область всегда открыта для новых интересных проектов. И такой сравнительно молодой вид туризма уже дал свои плоды — более 50 человек в 2017 году посетили волонтерские объекты Псковской области по результатам регионального конкурса «Туризм добрых дел», — отметила первый заместитель Государственного комитета Псковской области по культуре отметила Юлия Белобородова, которая принимала участие в мероприятии.

Напомним, в рамках развития социально-ответственного туризма в 2017 году Псковская область провела конкурс по отбору туристских объектов в рамках развития волонтерского туризма «Туризм добрых дел». По результатам этого конкурса победители получили информационную поддержку, помощь в продвижении и привлечении волонтеров. Также, все финалисты зарегистрированы на сайте Международного центра ответственного туризма как объекты волонтерского туризма.