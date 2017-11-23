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Общество

В Псковской области программа по переселению из аварийного жилья будет выполнена до конца года

В Псковской области мероприятия программы переселения граждан из аварийного жилого фонда будут выполнены до конца года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона со ссылкой на председателя Государственного комитета региона по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрея Агапова.

«В настоящий момент программа выполнена на 87%. За время ее действия с 2013 года было построено 46 многоквартирных домов. В них расселены 3 897 человек. Согласно плану, до конца года будет введен в эксплуатацию последний дом в Печорах, куда переедут 113 жильцов, после чего выполнение программы составит 100%», — отметил руководитель Госкомитета.

Добавим, что всего в областной адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2013–2017 годах» приняли участие 12 муниципальных образований региона: Псков, Великие Луки, Новосокольники, Великолукский, Красногородский, Локнянский, Новоржевский, Островский, Печорский, Порховский, Плюсский, Себежский районы.

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