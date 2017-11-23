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Общество

В псковском УФСИН отработали нападение одного из криминальных авторитетов на исправительное учреждение

В УФСИН России по Псковской области провели тренировку по сигналу оповещения «Крепость». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, по поступившим сведениям стало известно о готовящемся вооруженном нападении на одно из исправительных учреждений УФСИН России по Псковской области вооруженной группы с целью освобождения одного из криминальных авторитетов, проведения устрашающей акции, захвата вооружения, дезорганизации нормальной деятельности органов исполнительной власти.

В ходе тренировки проверена готовность оперативного штаба УФСИН к резким изменениям оперативной обстановки на объектах УИС. В дежурной службе проверено соответствие схемы оповещения сотрудников, у всего личного состава – наличие и достоверность служебных удостоверений, укомплектованность тревожных вещмешков, знание сигналов и своих действий по сигналам оповещения.

Результаты проведенной тренировки подтверждают готовность аппарата Управления и подведомственных учреждений к действиям при возникновении чрезвычайных обстоятельств.

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