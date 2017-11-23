Псковская школа № 9 отметила 80-летний юбилей

20:40, 23 ноября 2017, ПАИ

Праздничное мероприятие, посвященное 80-летию школы №9 им. А.С. Пушкина, прошло в Пскове сегодня, 23 ноября. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, учреждение образования принимало поздравления от представителей региональной и городской власти, родительского комитета и общественности.

Директор школы, Почетный работник образования РФ Елена Зубарева приветствовала гостей. Она пожелала коллегам «сохранить присущую школе атмосферу дома и семьи, которую все ученики и педагоги пронесли со дня основания школы».

Заместитель главы города Пскова, руководитель Псковской региональной общественной организации социальной поддержки и защиты «Родительский комитет» Елена Полонская поздравила педколлектив, ветеранов и учащихся школы с 80-летием со дня основания образовательного учреждения, подчеркнув, что это лишь начало большой истории. Елена Полонская поблагодарила учителей за добросовестный, кропотливый труд: «Тысячи псковичей с гордостью называют себя вашими выпускниками и вносят свой вклад в развитие города и страны».

Замглавы Пскова вручила директору школы Елене Зубаревой приветственный адрес, цветы и комплект орфографических словарей для школьной библиотеки. Она также отметила заслуги Владимира Алексеева, который посвятил 25 лет жизни работе на посту директора школы № 9.

Напомним, средняя общеобразовательная школа № 9 имени А.С. Пушкина Пскова была введена в эксплуатацию в 1937 году. Имя А.С. Пушкина было присвоено школе в 1949 году по итогам Всесоюзного конкурса. В 2017-2018 учебном году школа № 9 обучает 620 детей. 28% обучающихся составляют учащиеся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 19 детей-инвалидов.