За несоблюдение транспортной безопасности Псковская транспортная прокуратура оштрафовала РЖД

22:06, 23 ноября 2017, ПАИ

Псковской транспортной прокуратурой на железнодорожной станции Полковая проведена проверка исполнения законодательства в сфере транспортной безопасности, в ходе которой выявлены нарушения. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры, лицо, ответственное за обеспечение транспортной безопасности, не прошло обязательную аттестацию, а информация о требованиях данного законодательства в наглядной и доступной форме на указанном объекте не размещена. Кроме того, план обеспечения транспортной безопасности не утвержден.

В связи с выявленными нарушениями Псковским транспортным прокурором в отношении ОАО «РЖД» возбуждено дело об административном правонарушении (неисполнение требований по обеспечению транспортной безопасности) и внесено представление.

По результатам рассмотрения дела ОАО «РЖД» привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Ход рассмотрения представления и устранение нарушений контролируются.