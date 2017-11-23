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Общество

За несоблюдение транспортной безопасности Псковская транспортная прокуратура оштрафовала РЖД

Псковской транспортной прокуратурой на железнодорожной станции Полковая проведена проверка исполнения законодательства в сфере транспортной безопасности, в ходе которой выявлены нарушения. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры, лицо, ответственное за обеспечение транспортной безопасности, не прошло обязательную аттестацию, а информация о требованиях данного законодательства в наглядной и доступной форме на указанном объекте не размещена. Кроме того, план обеспечения транспортной безопасности не утвержден.

В связи с выявленными нарушениями Псковским транспортным прокурором в отношении ОАО «РЖД» возбуждено дело об административном правонарушении (неисполнение требований по обеспечению транспортной безопасности) и внесено представление.

По результатам рассмотрения дела ОАО «РЖД» привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Ход рассмотрения представления и устранение нарушений контролируются.

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