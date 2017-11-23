Многодетные мамы Псковской области пожаловались губернатору на неудобства при прохождении диспансеризации приемных детей

20:22, 23 ноября 2017, ПАИ

В канун Дня матери временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников в четверг, 23 ноября, провел неформальную встречу с многодетными матерями региона. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе региональной администрации, в числе приглашенных были мамы, воспитывающие приемных и усыновленных детей, награжденные орденом «Родительской славы», а также победители и участники областного конкурса «Семья года».

Женщины обратили внимание губернатора на неудобства при прохождении обязательной диспансеризации приемных детей. Как правило, необходимо пройти разных специалистов, которые работают не каждый день и в разное время, поэтому на прохождение осмотров уходит очень много времени. В этой связи женщины обратились к врио губернатора с просьбой выделить в поликлиниках единый день диспансеризации, что будет удобно и семьям, и самим врачам.

Михаил Ведерников взял просьбу на карандаш, отметив, что даст соответствующее поручение председателю Государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации Игорю Потапову.

Еще один вопрос, который подняли сразу несколько мам, касался расширения возможностей использования регионального материнского капитала. Сейчас родители могут использовать эти средства только на улучшение жилищных условий, обучение детей или на реабилитацию ребят с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Вместе с тем, многие из них хотели бы направить эти средства, например, на строительство дома. Врио губернатора предложение поддержал. «Согласен, нужно внимательно посмотреть каким образом можно расширить сферу применения региональной части материнского капитала», — сказал он.

В свою очередь Лиле Салова поблагодарила областные власти за поддержку многодетных семей. «Делается действительно много. Мы с мужем часто шутим, что все, что мы имеем, купили наши дети», — сказала она.