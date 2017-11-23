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Общество

В Санкт-Петербурге скончался актер Николай Годовиков, сыгравший в «Белом солнце пустыни»

В Санкт-Петербурге скончался актер Николай Годовиков. Ему было 67 лет. Об этом пишет РБК со ссылкой на директора актера Вячеслава Смородинова.

«Да, скончался. Дня четыре назад я в последний раз у него был дома», - сказал изданию Смородинов. У актера был рак.

Годовиков родился 1 января 1950 г. в Ленинграде. Его первым появлением в кино стала роль в «Республике ШКИД» в 1966 г. Потом он снимался в таких фильмах, как «Женя, Женечка и Катюша», «Последний день зимы», «В то далекое лето» и в других. Он появлялся в сериалах: «Улицы разбитых фонарей», «Спецназ», «Тайны следствия». Однако наибольшую известность ему принесла роль красноармейца Петрухи в фильме «Белое солнце пустыни». Его последним появлением на экране стала роль в фильме «Шеф» в 2011 г.

Дата и место прощания пока не уточняются.

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