В Пскове прошла лекция по вопросам противодействия коррупции

21:24, 23 ноября 2017, ПАИ

Старшим помощником Псковского транспортного прокурора Валерией Васильевой в ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет» проведена лекция по разъяснению законодательства о противодействии коррупции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе транспортной прокуратуры.

В ходе этого мероприятия студентам юридического факультета указанного университета разъяснены положения норм действующего законодательства в сфере противодействия коррупции, освещены результаты надзорной деятельности прокуратуры в данной сфере правоотношений, обсуждены вопросы профилактики коррупционных преступлений и правонарушений, а также меры ответственности за их совершение.