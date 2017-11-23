0
20:40
Псковская школа № 9 отметила 80-летний юбилей
20:22
Многодетные мамы Псковской области пожаловались губернатору на неудобства при прохождении диспансеризации приемных детей
17:49
Очередной альманах «Мисс Псков-2017» покажут сегодня на РЕН-ТВ
17:42
Семинар по подготовке тренеров пройдет в клубе «С-Фитнес» в Пскове
16:51
Определен состав жюри финала конкурса «Мисс Псков 2017»
15:00
Начался ПАИ-live с Ольгой Торбич (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
13:54
Фестиваль «Хельга» претендует на премию «Народное признание-2017»
Еще новости
Общество

В Пскове прошла лекция по вопросам противодействия коррупции

Старшим помощником Псковского транспортного прокурора Валерией Васильевой в ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет» проведена лекция по разъяснению законодательства о противодействии коррупции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе транспортной прокуратуры.

В ходе этого мероприятия студентам юридического факультета указанного университета разъяснены положения норм действующего законодательства в сфере противодействия коррупции, освещены результаты надзорной деятельности прокуратуры в данной сфере правоотношений, обсуждены вопросы профилактики коррупционных преступлений и правонарушений, а также меры ответственности за их совершение.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковская школа № 9 отметила 80-летний юбилей
23 ноября 2017
Псковская школа № 9 отметила 80-летний юбилей
Многодетные мамы Псковской области пожаловались губернатору на неудобства при прохождении диспансеризации приемных детей
23 ноября 2017
Многодетные мамы Псковской области пожаловались губернатору на неудобства при прохождении диспансеризации приемных детей
Очередной альманах «Мисс Псков-2017» покажут сегодня на РЕН-ТВ
23 ноября 2017
Очередной альманах «Мисс Псков-2017» покажут сегодня на РЕН-ТВ
Семинар по подготовке тренеров пройдет в клубе «С-Фитнес» в Пскове
23 ноября 2017
Семинар по подготовке тренеров пройдет в клубе «С-Фитнес» в Пскове
Определен состав жюри финала конкурса «Мисс Псков 2017»
23 ноября 2017
Определен состав жюри финала конкурса «Мисс Псков 2017»
Начался ПАИ-live с Ольгой Торбич (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
23 ноября 2017
Начался ПАИ-live с Ольгой Торбич (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Фестиваль «Хельга» претендует на премию «Народное признание-2017»
23 ноября 2017
Фестиваль «Хельга» претендует на премию «Народное признание-2017»
Дмитрий Месхиев: Мы должны не только накормить, но и напоить гостей Ганзы
23 ноября 2017
Дмитрий Месхиев: Мы должны не только накормить, но и напоить гостей Ганзы 2

Идет загрузка...