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Общество

В ПсковГУ прошла художественная программа «Прямая Речь»

23 ноября в Псковском государственном университете прошла художественная программа проекта «БиблиоТеатр «Прямая Речь»» периодического просветительского цикла «Литературный Псков» - «И в Запсковье – закат, и в Завеличье – вечер». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской областной универсальной научной библиотеке.

В авторской программе руководителя Регионального центра чтения Нины Яковлевой приняли участие актёры Псковского драматического театр им. А. С. Пушкина Наталья Петрова, Андрей Атабаев, заслуженный артист России Виктор Яковлев.

Сценарий встречи построен на художественных текстах, посвященных Псковскому краю. Поэзия и проза современных и классических писателей, среди которых широко представлены псковичи. Псковская топонимика объединила и поколения, и художественные направления.

Камертоном сценария стала поэзия Елены Морозкиной и Александра Величанского, строки последнего вынесены в заглавие.

Встреча сопровождалась видеофильмом, где демонстрировались живописные картины художников разных поколений. Автор акцентировала внимание зрителей посредством литературных образов, цитат из произведений, на псковской архитектуре, природе, символике города.

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