Жителей Псковской области прокуратура приглашает принять участие в анонимном опросе

22:50, 23 ноября 2017, ПАИ

В связи с предстоящим Международным днем борьбы с коррупцией, учрежденным Генеральной Ассамблеей ООН, прокуратура Псковской области проводит анонимный опрос жителей региона, посвященный проблемам борьбы с коррупцией. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Великолукского района.

Ваше участие в опросе позволит объективно оценить состояние работы правоохранительных органов региона, выявить недостатки в их работе, акцентировать внимание на наиболее острых и проблемных вопросах борьбы с коррупцией.

Опрос проводится с целью принятия организационных и практических мер, направленных на повышение эффективности противодействия коррупционным правонарушениям и внесения необходимых корректив в деятельность надзорного органа.

Для участия в опросе необходимо перейти в рубрику «ВНИМАНИЕ! ОПРОС НА САЙТЕ ПРОКУРАТУРЫ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ», визуально расположенную в верхнем правом углу главной страницы сайта прокуратуры области и ответить на предлагаемые вопросы анкеты.

Участие в проводимом опросе является анонимным, его результаты будут использоваться в обобщенном виде.

Опрос проводится до 03 декабря 2017 года включительно.