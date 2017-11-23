Политсовет рекомендовал фракции «Единой России» поддержать кандидатуру Братчикова на пост главы администрации Пскова

21:32, 23 ноября 2017, ПАИ

Политсовет Псковского городского отделения «Единой России» рекомендовал членам депутатской фракции Партии в гордуме консолидированно поддержать кандидатуру Александра Братчикова на должность главы администрации Пскова. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения «Единой России», заседание политсовета состоялось 23 ноября.

Как пояснил секретарь местного отделения «Единой России», глава города Иван Цецерский, в связи с выдвижением на вышеназванную должность пяти кандидатов, являющихся членами Партии, было принято решение собраться и принять участие в выработке общей стратегии фракции «Единой России» на предстоящей сессии гордумы.

Все претенденты получили возможность высказаться, а присутствующие в зале однопартийцы – задать им свои вопросы. После этого большинство членов политсовета проголосовали за то, чтобы рекомендовать членам фракции «Единой России» кандидатуру Братчикова для консолидированной поддержки на сессии гордумы.

«Я Александра Николаевича знаю как человека ответственного, порядочного и способного в непростых ситуациях принимать верные решения», - озвучил свою точку зрения секретарь регионального отделения «Единой России», председатель областного Собрания депутатов Александр Котов. Он отметил, что Братчиков уже не первый созыв входит в состав ПОС, является председателем комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию, а также возглавляет известное в регионе, крупное сельскохозяйственное предприятие.

Добавим, что 23 ноября завершился конкурс на замещение должности главы администрации Пскова, и комиссия признала фаворитом Александра Братчикова. Однако окончательное решение будет принято на сессии Псковской гордумы, где депутатам будут представляться все семь кандидатов.