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Общество

На 10 лет сажать в тюрьму за телефонный терроризм предложили в Госдуме

Спикер Госдумы Вячеслав Володин и главы комитетов нижней палаты по госстроительству и законодательству и по безопасности Павел Крашенинников и Василий Пискарев внесли на рассмотрение депутатов проект закона, который вводит квалифицирующие признаки телефонного терроризма и ужесточает уголовную ответственность за это преступление. Об этом сообщает ТАСС.

Законопроектом предполагается расширить 207-ю статью УК РФ с двух до пяти частей, где будет установлено, что «заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных деяний, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры либо повлекшее причинение крупного ущерба, наказывается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет». 

Если же телефонные террористы действуют «в целях дестабилизации деятельности органов власти», то им будет грозить уже от 6 до 8 лет лишения свободы, добавил Крашенинников. «Если подобное деяние повлекло смерть человека или иные тяжкие последствия, то устанавливается наказание от 8 до 10 лет лишения свободы», - подтвердил он.

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