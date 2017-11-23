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Общество

Внесение изменений в закон «О пчеловодстве» обсудили пасечники

В районной библиотеке состоялось собрание пчеловодов, главным вопросом на котором стало внесение изменений и дополнений в закон Псковской области «О пчеловодстве». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Опочецкого района.

В ходе постатейного обсуждения основные предложения касались необходимости внесения дополнения, определяющего пчеловодство как одну из отраслей сельского хозяйства. Заместитель начальника станции по борьбе с болезнями животных по Опочецкому, Красногородскому и Себежскому районам Алексей Федяев пояснил, что для реализации меда и другой продукции пчеловодства на рынке или через магазины на каждую пасеку необходимо получить специальный паспорт (платно). В районе насчитывается 1342 пчелиных семьи, паспорта же есть на 19. Пчеловоды, использующие мед в собственных целях, в паспортах на пчелосемьи не нуждаются.

Пчеловоды выразили несогласие по поводу предлагаемого в проекте закона размещения пчел на пасеках, поддержали пункт проекта закона, не ограничивающий количество пчелосемей на одного владельца, поговорили о защите пчел от пестицидов и ядохимикатов, обсудили вопросы разведения, содержания пчел, подкормки пчелиных семей и другие.

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