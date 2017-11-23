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Общество

24 ноября жители Опочки могут получить бесплатную консультацию специалиста Росреестра

Специалисты Управления Росреестра по Псковской области приглашают жителей Опочки получить необходимую консультацию по телефону «горячей линии». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе районной администрации, 24 ноября, позвонив по телефону 8 (81138) 2-43-15 каждый желающий сможет получить бесплатную консультацию специалистов Росреестра по вопросам государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, получения сведений из ЕГРН, изменений в законодательстве о госрегистрации прав и особенностях новых электронных услуг ведомства. 

Мероприятие будет проходить с 9-00 до 13-00.

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