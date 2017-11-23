24 ноября жители Опочки могут получить бесплатную консультацию специалиста Росреестра

22:17, 23 ноября 2017, ПАИ

Специалисты Управления Росреестра по Псковской области приглашают жителей Опочки получить необходимую консультацию по телефону «горячей линии». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе районной администрации, 24 ноября, позвонив по телефону 8 (81138) 2-43-15 каждый желающий сможет получить бесплатную консультацию специалистов Росреестра по вопросам государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, получения сведений из ЕГРН, изменений в законодательстве о госрегистрации прав и особенностях новых электронных услуг ведомства.

Мероприятие будет проходить с 9-00 до 13-00.