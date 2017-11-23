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Общество

Трудовая инспекция Псковской области объясняет работодателям, как предупредить рабочий травматизм

Государственная инспекция труда в Псковской области рассказала, как предупредить несчастные случаи на производстве вовремя. Как пояснили Псковскому агентству информации в ведомстве, необходимо проводить предусмотренные требованиями законодательства инструктажи, обучение и проверку знаний по охране труда. Привлекать для работы квалифицированных специалистов, снабдить работников исправными инструментами и механизмами, обеспечивать рабочих необходимыми средствами индивидуальной защиты, получать обязательные сертификаты и лицензии, следить за прохождением работниками медицинских осмотров. 

Так как каждый третий несчастный случай с тяжелыми последствиями - это падение с высоты вследствие неудовлетворительной организации работ и несоблюдения дисциплины – необходимо обязать работников  использовать страховку и другие средства защиты, огораживать открытые площадки, не пренебрегать наличием строительных лесов, контролировать выполнение работ.

Основными причинами несчастных случаев на производстве остаются организационные:

 - неудовлетворительная организация производства работ,

 - несовершенство технологического процесса,

 - недостатки в организации подготовки работников по охране труда,

 - использование пострадавшего не по специальности. 

А также «личный» фактор:

- нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда,

- неприменение работником средств индивидуальной защиты,  

- нахождение пострадавшего в состоянии алкогольного опьянения. 

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