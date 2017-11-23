Соревнования по волейболу прошли в Бежаницком районе
Соревнования по волейболу в зачет районной спартакиады учащихся прошли 22 ноября на базе Бежаницкого Центра развития творчества детей и юношества. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Бежаницкого района, в соревнованиях приняли участие команда Бежаницкого центра развития творчества детей и юношества, команды Ашевской, Бежаницкой, Кудеверской, Чихачевской средних школ — всего 42 человека.
Командные места распределились следующим образом:
1 место — команда Кудеверской средней школы,
2 место — команда Чихачевской средней школы,
3 место — команда Бежаницкогой ЦРТДиЮ,
4 место — команда Бежаницкой средней школы,
5 место — команда Ашевской средней школы
Команды-победительницы награждены грамотами соответствующих степеней.