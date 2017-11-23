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Общество

Бежаницкий молодежный центр выиграл в конкурсе соцпроектов со своей программой

В ноябре молодежный центр «Юность» принимал участие в конкурсе проектов по предоставлению поддержки учреждениям по работе с молодежью и социально ориентированным некоммерческим организациям в реализации областных, межрайонных проектов, программ и мероприятий по работе с несовершеннолетними, находящимися в трудной жизненной ситуации на территории Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе районной администрации, проект назывался «Организация индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетних и семей, находящихся в социально-опасном положении и нуждающихся в оказании помощи в организации досуга и занятости (спортивная, досуговая и общественно-полезная деятельность).

Молодежный центр выиграл в этой номинации с мероприятием «В волшебный лес за новогодними приключениями» — организация поездки детей находящихся в учреждении службы социальной реабилитации несовершеннолетних ГКУСО «Центр социального обслуживания Бежаницкого района» на новогодний спектакль Великолукского драматического театра, которая состоится 27 декабря.

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