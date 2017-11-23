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Общество

Правила противопожарной безопасности разъяснили спасатели жителям Заплюсье

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Плюсскому и Стругокрасненскому районам совместно с представителем администрации Плюсского района на территории посёлка Заплюсье осуществили профилактический рейд. Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, рейд был организован в рамках профилактических операций «Отопительный сезон» и «Новый год».

Среди граждан провели собрание и подворовый обход. Посетили 14 частных домовладений, 11 квартир в домах с печным отоплением, проинструктировали 35 граждан и распространили 35 листовок на противопожарную тематику.

Жителям посёлка напомнили требования пожарной безопасности в осенне-зимний пожароопасный период, а также правила пользования и хранения пиротехнических изделий.

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