Правила противопожарной безопасности разъяснили спасатели жителям Заплюсье

22:29, 23 ноября 2017, ПАИ

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Плюсскому и Стругокрасненскому районам совместно с представителем администрации Плюсского района на территории посёлка Заплюсье осуществили профилактический рейд. Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, рейд был организован в рамках профилактических операций «Отопительный сезон» и «Новый год».

Среди граждан провели собрание и подворовый обход. Посетили 14 частных домовладений, 11 квартир в домах с печным отоплением, проинструктировали 35 граждан и распространили 35 листовок на противопожарную тематику.

Жителям посёлка напомнили требования пожарной безопасности в осенне-зимний пожароопасный период, а также правила пользования и хранения пиротехнических изделий.