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Общество

В ПсковГУ прошло мероприятие-урок для школьников

В начале ноября в ПсковГУ проходил ряд мероприятий, посвящённых Дню открытых дверей. Как рассказали Псковскому агентству информации в университете, студенты факультета русской филологии и иностранных языков пригласили группу ребят из школы №20 города Пскова и их педагога на занятие на английском языке, посвящённое известному шотландскиу празднику всех святых.

Вот уже который год отделение иностранных языков ФРФиИЯ широко и ярко празднует Хэллоуин. Ведь студенты изучают не только язык, но и культуру, менталитет страны изучаемого языка.

«Это празднование для нас – урок, практическое занятие по английскому языку. Нам очень захотелось поделиться частичкой своих знаний и настроением. С кем, как не со школьниками?! Ведь от образованности нынешних школьников зависит и будущее нашего университета, будущее нашего  города и страны», - отметили студенты.

Школьников ждала презентация о происхождении и традициях Хэллоуина, сценка на языке, рассказ о возможностях академической мобильности для студентов. После официальной части студенты ФРФиИЯ пообщались с каждым школьником и с их преподавателем, Лидией Виноградовой, на английском языке.  

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