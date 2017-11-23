0
21:32
Политсовет рекомендовал фракции «Единой России» поддержать кандидатуру Братчикова на пост главы администрации Пскова
20:40
Псковская школа № 9 отметила 80-летний юбилей
20:22
Многодетные мамы Псковской области пожаловались губернатору на неудобства при прохождении диспансеризации приемных детей
17:49
Очередной альманах «Мисс Псков-2017» покажут сегодня на РЕН-ТВ
17:42
Семинар по подготовке тренеров пройдет в клубе «С-Фитнес» в Пскове
16:51
Определен состав жюри финала конкурса «Мисс Псков 2017»
15:00
Начался ПАИ-live с Ольгой Торбич (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Еще новости
Общество

Кержаков отсудил у воронежского бизнесмена 222 млн рублей

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Александр Кержаков в судебном порядке добился взыскания 222 миллионов рублей с воронежского бизнесмена Михаила Сурина. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В середине 2016 года Сурин получил четыре года тюрьмы в колонии общего режима: как установил суд, в 2011 году бизнесмен обманом похитил у футболиста 300 миллионов рублей, пообещав вложить их в нефтезавод в Воронежской области. В марте 2017 года Сурин вышел на свободу по УДО.

Кержаков также требовал 50-процентную долю в организации-операторе строительства завода, суд ему отказал. Как уточняет «Коммерсантъ», представители футболиста обжалуют решение суда. По данным собеседника газеты из окружения Сурина, денег и имущества у предпринимателя нет и «не предвидится».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Политсовет рекомендовал фракции «Единой России» поддержать кандидатуру Братчикова на пост главы администрации Пскова
23 ноября 2017
Политсовет рекомендовал фракции «Единой России» поддержать кандидатуру Братчикова на пост главы администрации Пскова
Псковская школа № 9 отметила 80-летний юбилей
23 ноября 2017
Псковская школа № 9 отметила 80-летний юбилей
Многодетные мамы Псковской области пожаловались губернатору на неудобства при прохождении диспансеризации приемных детей
23 ноября 2017
Многодетные мамы Псковской области пожаловались губернатору на неудобства при прохождении диспансеризации приемных детей
Очередной альманах «Мисс Псков-2017» покажут сегодня на РЕН-ТВ
23 ноября 2017
Очередной альманах «Мисс Псков-2017» покажут сегодня на РЕН-ТВ
Семинар по подготовке тренеров пройдет в клубе «С-Фитнес» в Пскове
23 ноября 2017
Семинар по подготовке тренеров пройдет в клубе «С-Фитнес» в Пскове
Определен состав жюри финала конкурса «Мисс Псков 2017»
23 ноября 2017
Определен состав жюри финала конкурса «Мисс Псков 2017»
Начался ПАИ-live с Ольгой Торбич (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
23 ноября 2017
Начался ПАИ-live с Ольгой Торбич (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Фестиваль «Хельга» претендует на премию «Народное признание-2017»
23 ноября 2017
Фестиваль «Хельга» претендует на премию «Народное признание-2017»

Идет загрузка...