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День моржа отмечается 24 ноября во всем мире

День моржа отмечается в мире 24 ноября, пишет портал calend.ru. Праздник был учрежден в 2008 году по инициативе Всемирного фонда дикой природы (WWF) и Совета по морским млекопитающим.

День моржа отмечается во всех арктических регионах России. Их жители надеются, что со временем этот праздник будет столь же известен, как, например, День тигра на Дальнем Востоке или День снежного барса на Алтае, организатором которых также выступил Всемирный фонд дикой природы.

В свою очередь, представители WWF призывают людей чаще вспоминать об ответственности за сохранение дикой природы океана и более бережно относиться к его обитателям.

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