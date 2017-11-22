Черная пятница наступила 24 ноября

11:26, 24 ноября 2017, ПАИ

Ежегодно в первую пятницу после американского Дня Благодарения (обычно – это последняя неделя ноября) стартует знаменитая Чёрная пятница.

Как пишет calend.ru, Чёрная пятница – это одна из самых ярких и незабываемых пятниц в году, это день огромных скидок и распродаж, это главный праздник для всех шопоголиков и решение для тех, кто хочет сэкономить. Именно с Чёрной пятницы в западных странах начинается традиционный рождественский сезон распродаж, когда можно приобрести самые разнообразные товары по очень выгодным ценам, ведь размер скидок колеблется от 30 до 90% в зависимости от групп товаров.

Именно в этот день сотни миллионов человек по всему миру сметают с полок даже самый залежалый товар, принося продавцам месячные прибыли. Сегодня Чёрная пятница – популярный международный тренд. Но именно в Америке этот день ждут с особым нетерпением. Накануне, ещё до полуночи, в торговых центрах и магазинах американских городов негде яблоку упасть – предусмотрительные покупатели занимают очередь заранее, а некоторые даже ночуют у входа в магазины. Ведь первых покупателей ждут серьёзные скидки (от 50 до 80%).

К тому же в Чёрную пятницу многие магазины открываются очень рано – около 5 часов утра, а некоторые крупнейшие торговые сети – даже в полночь.