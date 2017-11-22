0
11:24
Не стало Дмитрия Хворостовского
15:10
«Король и Шут» создадут голограмму Михаила Горшенева для участия в летних концертах
10:33
Титул «Мисс мира-2017» завоевала представительница Индии
16:37
Стала известна личность задержанного эстонскими спецслужбами по подозрению в кибершпионаже россиянина
12:15
Вандалы осквернили памятник советскому воину в Болгарии
22:44
МОК пожизненно отстранил от Олимпийских игр четырех российских лыжников
17:03
Стали известны темы предстоящей встречи Путина и Трампа
Еще новости
Страна и мир

Черная пятница наступила 24 ноября

Ежегодно в первую пятницу после американского Дня Благодарения (обычно – это последняя неделя ноября) стартует знаменитая Чёрная пятница.

Как пишет calend.ru, Чёрная пятница – это одна из самых ярких и незабываемых пятниц в году, это день огромных скидок и распродаж, это главный праздник для всех шопоголиков и решение для тех, кто хочет сэкономить. Именно с Чёрной пятницы в западных странах начинается традиционный рождественский сезон распродаж, когда можно приобрести самые разнообразные товары по очень выгодным ценам, ведь размер скидок колеблется от 30 до 90% в зависимости от групп товаров. 

Именно в этот день сотни миллионов человек по всему миру сметают с полок даже самый залежалый товар, принося продавцам месячные прибыли. Сегодня Чёрная пятница – популярный международный тренд. Но именно в Америке этот день ждут с особым нетерпением. Накануне, ещё до полуночи, в торговых центрах и магазинах американских городов негде яблоку упасть – предусмотрительные покупатели занимают очередь заранее, а некоторые даже ночуют у входа в магазины. Ведь первых покупателей ждут серьёзные скидки (от 50 до 80%).

К тому же в Чёрную пятницу многие магазины открываются очень рано – около 5 часов утра, а некоторые крупнейшие торговые сети – даже в полночь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Не стало Дмитрия Хворостовского
22 ноября 2017
Не стало Дмитрия Хворостовского 6
«Король и Шут» создадут голограмму Михаила Горшенева для участия в летних концертах
19 ноября 2017
«Король и Шут» создадут голограмму Михаила Горшенева для участия в летних концертах
Титул «Мисс мира-2017» завоевала представительница Индии
19 ноября 2017
Титул «Мисс мира-2017» завоевала представительница Индии
Стала известна личность задержанного эстонскими спецслужбами по подозрению в кибершпионаже россиянина
12 ноября 2017
Стала известна личность задержанного эстонскими спецслужбами по подозрению в кибершпионаже россиянина
Вандалы осквернили памятник советскому воину в Болгарии
11 ноября 2017
Вандалы осквернили памятник советскому воину в Болгарии 1
МОК пожизненно отстранил от Олимпийских игр четырех российских лыжников
09 ноября 2017
МОК пожизненно отстранил от Олимпийских игр четырех российских лыжников
Стали известны темы предстоящей встречи Путина и Трампа
05 ноября 2017
Стали известны темы предстоящей встречи Путина и Трампа 1
Россиян и украинцев атаковал новый вирус-вымогатель «Плохой кролик»
24 октября 2017
Россиян и украинцев атаковал новый вирус-вымогатель «Плохой кролик»

Идет загрузка...