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Страна и мир

О будущем урожае ягод можно судить по небу 24 ноября

24 ноября православные отмечают память Феодора Студита — византийского монаха, жившего в VIII-IХ веках.

Как пишет портал calend.ru, Феодор был сыном чиновника и получил хорошее образование. Под влиянием дяди - игумена монастыря, молодой мужчина принял постриг. Вместе с Феодором ушла от мира, приняв монашество, и его жена Анна. 

Впоследствии Феодор сам стал игуменом и снискал славу как аскет и проповедник христианства. Он также обличал пороки правителей, защищал святыни от иконоборцев, за что неоднократно подвергался гонениям и пыткам. В конце VIII века Феодор и его ученики поселились в Студийском монастыре, который приобрел большой вес в религиозном сообществе. 

Прозвище Федора (Феодора) — Студит — в русском народе истолковали по-своему, называя святого еще и Морозом. «Федор Студит землю студит», — говорили люди. И, видя неизбежное наступление зимы, добавляли: «Со Студита стужа — что ни день, то хуже». Этот день люди советовали провести дома — поближе к печке и горячим щам.

А вот сырость на Федора предвещала продолжительные оттепели до самого Введения.

По Федору судили о будущем урожае ягод и грибов. Если на небе было много звезд — к лету можно было запасать корзины и туеса. Чтобы примета сбылась, в этот день обязательно заваривали чай с сушеными ягодами — малиной, земляникой, черникой.

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