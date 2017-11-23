Россияне стали больше тратить на подготовку к Новому году

08:59, 24 ноября 2017, ПАИ

В этом предновогоднем сезоне россияне готовы потратить на покупки к Новому году больше денег, чем в прошлом. Об этом сообщает газета «Известия».

Эксперты считают, что рост расходов стал возможен в результате повышения зарплат. Торговые сети также отмечают необычайно ранний и активный спрос на новогодние товары, который вынуждает их закупать новую и специальную продукцию.

Отмечается, что средняя стоимость искусственных елок за первые две недели активных продаж составила 2,4 тыс. рублей. При этом наблюдается следующая тенденция: чем ближе к праздникам, тем более высокие елки покупают.