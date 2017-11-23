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Общество

Россияне стали больше тратить на подготовку к Новому году

В этом предновогоднем сезоне россияне готовы потратить на покупки к Новому году больше денег, чем в прошлом. Об этом сообщает газета «Известия»

Эксперты считают, что рост расходов стал возможен в результате повышения зарплат.  Торговые сети также отмечают  необычайно ранний и активный спрос на новогодние товары, который вынуждает их закупать новую и специальную продукцию.

Отмечается, что средняя стоимость искусственных елок за первые две недели активных продаж составила 2,4 тыс. рублей.  При этом наблюдается следующая тенденция: чем ближе к праздникам, тем более высокие елки покупают.

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