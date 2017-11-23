Необоснованное повышение платы за ремонт домов обнаружила прокуратура в Великих Луках
Необоснованное повышение платы за содержание и ремонт помещений выявила прокуратура в Великих Луках в ходе проверки соблюдения законодательства организациями жилищно-коммунального комплекса.
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области, необоснованное повышение платы произвело ООО «УО «Жилсервис», которая является управляющей компанией 25-ти многоквартирных жилых домов. Тариф был увеличен в январе текущего года.
Прокурор города в адрес генерального директора ООО «УО «Жилсервис» внёс представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона. Требования прокурора удовлетворены, управляющая компания провела перерасчет платы за ремонт и содержание жилья.