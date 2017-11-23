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Необоснованное повышение платы за ремонт домов обнаружила прокуратура в Великих Луках

 

Необоснованное повышение платы за содержание и ремонт помещений выявила прокуратура в Великих Луках в ходе проверки соблюдения законодательства организациями жилищно-коммунального комплекса.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области, необоснованное повышение платы произвело ООО «УО «Жилсервис», которая является управляющей компанией 25-ти многоквартирных жилых домов. Тариф был увеличен в январе текущего года.

Прокурор города в адрес генерального директора ООО «УО «Жилсервис» внёс представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона. Требования прокурора удовлетворены, управляющая компания провела перерасчет платы за ремонт и содержание жилья.

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