Необоснованное повышение платы за ремонт домов обнаружила прокуратура в Великих Луках

09:16, 24 ноября 2017, ПАИ

Необоснованное повышение платы за содержание и ремонт помещений выявила прокуратура в Великих Луках в ходе проверки соблюдения законодательства организациями жилищно-коммунального комплекса.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области, необоснованное повышение платы произвело ООО «УО «Жилсервис», которая является управляющей компанией 25-ти многоквартирных жилых домов. Тариф был увеличен в январе текущего года.

Прокурор города в адрес генерального директора ООО «УО «Жилсервис» внёс представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона. Требования прокурора удовлетворены, управляющая компания провела перерасчет платы за ремонт и содержание жилья.