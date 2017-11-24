Сотрудников ФСБ и Росалкогольрегулирования не пустили на склад контрафактного спиртного в Пскове

10:24, 24 ноября 2017, ПАИ

УФСБ по Псковской области и Росалкогольрегулирование (РАР) по Северо-Западу побывали с проверкой в промзоне Пскова, но не смогли пройти на территорию склада, где, по некоторым данным, находилось большое количество контрафактного алкоголя.

Как сообщает «Фонтанка», 23 ноября 9 сотрудников отдела контроля за легальностью производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Северо-Западу и оперативник Службы экономической безопасности ФСБ по Псковской области прибыли в промзону на улице Пожиговской. Сотрудники представились и предъявили определение административного дела, в рамках которого они намерены зайти на территорию склада.

Охрана вызвала владельца помещения, он прибыл примерно через три часа с адвокатом. Мужчину ознакомили с определением, он расписался, но, как рассказал один из сотрудников РАР, «послал нас в район детородного органа». Начальник отдела РАР вызвал полицию, правоохранители приехали через 40 минут, но отказались вызвать МЧС для вскрытия склада. Полицейские попросили пройти с ними начальника отдела РАР Константина Николаева для дачи объяснений, на каком основании он их вызвал. Доехав до 2-го отдела полиции города Пскова, сотрудник РАР полтора часа давал свои комментарии по поводу того, кто он такой и зачем его отдел посетил Псков.

«Может, местные полицейские и рады были им помочь, но, похоже, какая-то высшая сила им мешает. Понятно, что законодательство построено так, что за стеной склада лежат тонны контрафактного алкоголя, а сделать что-либо очень трудно. Но мы в Петербурге же находим возможность. Но Псков – не Петербург», — рассказал по итогам допроса Константин Николаев.