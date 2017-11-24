0
13:04
26 ноября в Псковской области пройдёт «Географический диктант-2017»
12:06
На сайте ПАИ завершилось голосование за участниц «Мисс Псков-2017»
11:45
Объявлен конкурс на разработку проектной документации реставрации храма в Мелетово
10:41
Акция «Узнай о своих долгах» пройдёт сегодня в «Империале» в Пскове
09:58
600 иностранцев смогут получить по квоте в 2018 году разрешение на временное проживание в Псковской области
09:53
«Мобильные бани» претендуют на «Народное признание – 2017»
21:32
Политсовет рекомендовал фракции «Единой России» поддержать кандидатуру Братчикова на пост главы администрации Пскова
Еще новости
Общество

Повторно севшие за руль нетрезвыми водители задержаны в Великих Луках, Себежском и Плюсском районах

В Великих Луках, Себежском и Плюсском районах полиция задержала нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В частности, 23 ноября в Великих Луках  у дома по улице Дружбы полицейские остановили автомобиль «Шкода», за рулем которого находился  нетрезвый  26-летний  горожанин.

Вечером 22 ноября в Плюсском районе по дороге Санкт-Петербург - Невель на автомашине  ГАЗ  следовал нетрезвый 30-летний  гражданин.

Кроме того, в деревне Сутоки Себежского района по улице Озерной на мотоцикле ИЖ ехал 24-летний молодой человек, который также находился в состоянии алкогольного опьянения. По данным фактам проводятся проверки.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года,  привлекаются  к уголовной ответственности.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

26 ноября в Псковской области пройдёт «Географический диктант-2017»
24 ноября 2017
26 ноября в Псковской области пройдёт «Географический диктант-2017»
На сайте ПАИ завершилось голосование за участниц «Мисс Псков-2017»
24 ноября 2017
На сайте ПАИ завершилось голосование за участниц «Мисс Псков-2017» 2
Объявлен конкурс на разработку проектной документации реставрации храма в Мелетово
24 ноября 2017
Объявлен конкурс на разработку проектной документации реставрации храма в Мелетово
Акция «Узнай о своих долгах» пройдёт сегодня в «Империале» в Пскове
24 ноября 2017
Акция «Узнай о своих долгах» пройдёт сегодня в «Империале» в Пскове
600 иностранцев смогут получить по квоте в 2018 году разрешение на временное проживание в Псковской области
24 ноября 2017
600 иностранцев смогут получить по квоте в 2018 году разрешение на временное проживание в Псковской области
«Мобильные бани» претендуют на «Народное признание – 2017»
24 ноября 2017
«Мобильные бани» претендуют на «Народное признание – 2017»
Политсовет рекомендовал фракции «Единой России» поддержать кандидатуру Братчикова на пост главы администрации Пскова
23 ноября 2017
Политсовет рекомендовал фракции «Единой России» поддержать кандидатуру Братчикова на пост главы администрации Пскова
Псковская школа № 9 отметила 80-летний юбилей
23 ноября 2017
Псковская школа № 9 отметила 80-летний юбилей

Идет загрузка...