Повторно севшие за руль нетрезвыми водители задержаны в Великих Луках, Себежском и Плюсском районах

10:13, 24 ноября 2017, ПАИ

В Великих Луках, Себежском и Плюсском районах полиция задержала нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В частности, 23 ноября в Великих Луках у дома по улице Дружбы полицейские остановили автомобиль «Шкода», за рулем которого находился нетрезвый 26-летний горожанин.

Вечером 22 ноября в Плюсском районе по дороге Санкт-Петербург - Невель на автомашине ГАЗ следовал нетрезвый 30-летний гражданин.

Кроме того, в деревне Сутоки Себежского района по улице Озерной на мотоцикле ИЖ ехал 24-летний молодой человек, который также находился в состоянии алкогольного опьянения. По данным фактам проводятся проверки.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.