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120-миллиметровый артснаряд обезврежен в Невельском районе

В деревне Фенево Невельского района обезврежен 120-миллиметровый артснаряд. Как стало известно Псковскому агентству информации, работы проводила группа разминирования поисково-спасательного отряда Великих Лук.

На сегодня, 24 ноября, запланировано уничтожение авиабомбы ФАБ-50 у деревни Опухлики Невельского района. На месте обнаружения бомбы организована охрана силами МО МВД «Невельский». 23 ноября прибыли специалисты Невского спасательного центра МЧС России, которым предстоит провести обезвреживание.

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