120-миллиметровый артснаряд обезврежен в Невельском районе
В деревне Фенево Невельского района обезврежен 120-миллиметровый артснаряд. Как стало известно Псковскому агентству информации, работы проводила группа разминирования поисково-спасательного отряда Великих Лук.
На сегодня, 24 ноября, запланировано уничтожение авиабомбы ФАБ-50 у деревни Опухлики Невельского района. На месте обнаружения бомбы организована охрана силами МО МВД «Невельский». 23 ноября прибыли специалисты Невского спасательного центра МЧС России, которым предстоит провести обезвреживание.