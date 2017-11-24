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Культура

Певец из Новоржевского района Дмитрий Афанасьев пополнил список претендентов на «Народное признание-2017»

Певец из Новоржевского района Дмитрий Афанасьев пополнил список претендентов на соискание Первой общественной премии Псковской области «Народное признание-2017» в номинации «Талант». Заявку на участие прислал сам артист.

По словам Дмитрия Афанасьева, он занимается пением с самого детства и в родной деревне Вёска (Новоржевский район) его считают талантом. Кроме того, певец рассказал, что является поклонником Людмилы Зыкиной, композиции которой он исполняет для ветеранов. Также Дмитрий Афанасьев указал, что был приглашен на юбилейный концерт заслуженной артистки республики Тыва и России, солистки Красноярской государственной филармонии, «Золотой голос Сибири» Людмилы Луценко и принимал участие в съемках передачи «Давай поженимся!» на «Первом канале».

«Мне очень хочется согреть своим сердцем, своими песнями моих дорогих односельчан, которые всю свою жизнь отдали тяжелому сельскому труду, вынесли на своих плечах все тяготы военного времени и послевоенной разрухи. Поэтому я стараюсь радовать наших ветеранов песнями их молодости», - отметил новоржевский певец.

Летом этого года Дмитрий Афанасьев стал участником Всероссийского фестиваля народной музыки «Шипковская ярмарка» в городе Пестово (Новгородская область), а также принял участие в съемках передачи «Невская гармонь». Осенью он выступил на сцене Витебской филармонии (Беларусь), приняв участие в фестивале «Когда душа поёт». 

Напомним, 2 октября начался приём заявок на соискание премии «Народное признание-2017». Продлится он до 18:00 1 декабря. Вручение премии состоится 2 марта.

Претендовать на награду и выдвигать номинантов, может любой человек, любая организация или предприятие, а также представители всех ветвей власти. Для этого нужно заполнить бланк заявки и отправить его на адрес электронной почты premiya@informpskov.ru. Бланк заявки можно скачать здесь.
 
По итогам 2017 года награды будут вручены в 11 номинациях:
 
«Открытие» - в этой номинации на победу могут претендовать новые бизнес-проекты и компании, недавно заявившие о себе на псковском рынке;

«Наша марка» - номинация, в которой могут быть представлены предприятия, чья продукция завоевала доверие псковичей и успешно представляет регион за его пределами;

«Сервис» - номинация для предприятий и организаций, работающих в сфере услуг;

«Лидер» - в этой номинации будут бороться за победу руководители крупных компаний и предприятий, представители бизнес-элиты Псковской области;

«Рекорд» - специальная номинация для спортсменов и тех, кто занимается продвижением спорта и здорового образа жизни;

«Защита» - номинация для представителей правоохранительных органов, силовых структур, МЧС, которые отличились на службе, совершили поступок, выходящий за грань должностных инструкций;

«Поступок» - в этой номинации на награду могут претендовать псковичи, совершившие героический, достойный всеобщего уважения поступок;

«Талант» - номинация для деятелей культуры и искусства, для творческих коллективов, для всех тех, кто неоднократно демонстрировал свой талант публике и завоевал её признание;

«Призвание» - номинация для всех тех, кто достиг высот на профессиональном поприще, для людей, выполняющих свою работу, вкладывая в неё душу;

«Инициатива» - в этой номинации награда будет вручена авторам оригинального и значимого проекта, реализуемого на территории Псковской области;

«Событие» - номинация, в которой будут отмечены наиболее яркие праздники, фестивали, мероприятия и акции, проведенные в регионе. 

Напомним, учредителями премии «Народное признание» являются входящие в Медиахолдинг Псковской области СМИ: Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда – Псков», «Аргументы и факты Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».

Впервые премия вручалась по итогам 2010 года. За годы её проведения обладателями награды в разных номинациях стали более ста человек, участие приняли свыше 700. В прошлом году оргкомитет принял 104 заявки на соискание премии.  

Информацию о том, кто получал награды в разные годы, можно найти по ссылкам:

«Народное признание-2010»;

«Народное признание-2011»;

«Народное признание-2012»;

«Народное признание-2013»;

«Народное признание-2014»;

«Народное признание-2015»;

«Народное признание-2016».

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