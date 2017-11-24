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Общество

Не имеющее аналогов средство от псориаза разработали российские учёные

Российские ученые создали не имеющий аналогов в мире биологический препарат против псориаза. Он уже успешно прошел доклинические испытания, пишет газета «Известия» со ссылкой на Государственное НИИ особо чистых биопрепаратов ФМБА РФ.

Препарат, который пока называется ИЛ-36РА, восполняет в организме больного дефицит молекул, которые препятствуют развитию псориаза. Создатели утверждают, что новое лекарство поможет победить даже тяжёлые формы болезни.  Среди преимуществ нового препарата один из его разработчиков  Алексей Колобов  назвал то, что он не подавляет системный иммунитет, в отличие от применяемых сейчас лекарств.

ИЛ-36РА планируется выпускать в России с использованием бактериального штамма-продуцента, что обеспечит меньшую стоимость производства по сравнению с западными лекарствами.

Создатели надеются, что в перспективе их препарат станет основным в лечении псориаза в России.

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